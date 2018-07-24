0553 313 94 23

Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyen yöntem geliştirdi

ABD Vanderlit Üniversitesi'nden bilim insanları, kanser hücrelerini büyümelerine neden olan gulatamin enziminden mahrum bırakarak, çoğalmalarını engelleyen yöntem geliştirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:53
Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyen yöntem geliştirdi

ABD Vanderlit Üniversitesi Tıp Merkezi'nden bilim insanları, gulatamini hücre bloklarına taşıyan ACST2 proteinin üretimini bloke ederek hücreleri aç bırakmayı başardı.

Kanser hücreleri normal hücrelerden iki kat hızlı çoğalıyor

Kanser hücrelerinin normal hücrelerden iki kat hızlı bölünüp çoğaldığını belirten bilim insanları, bu yüzden hücrelerin biyosentez için daha fazla glutamine ihtiyaç duyduğunu, bunun da vücuttaki ACST2 seviyesini yükselttiğini söyledi.

Araştırmacılar, ACST2'nin işlevini bloke etmek üzere V-9302 adlı bir taşıyıcı molekül engelleyici sentetik enzim geliştirdi.

Bulgular kanser tedavisinde kullanılabilecek

Laboratuvar ortamında fareler üzerinde ve kök hücrelerle yapılan deneylerde söz konusu enzimin, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ve oksitleme hasarıyla birlikte hücre ölümüne yol açtığı görüldü.

Deneylerde elde edilen bulgular kanser tedavisinde kullanılabilecek.

Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:53
  1. Van
  2. kanser
  3. hücre
  4. deney
  5. abd

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İç İşleri bakanlığı 1117 personel alım başvuruları nereye yapılacak?
    1. İç İşleri bakanlığı 1117 personel alım..
    2. Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM..
    3. Rekabet Kurulu’ndan ortak girişime onay
    4. BTSO YİK oluşturuldu
    5. Şarlatan Adnan Oktar'ın cezaevindeki..
    6. 2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi..
    7. Love açıkladı! Ayrılık...
    8. Çin'e gidecek mi? Quaresma'dan yanıt...
    9. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    10. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    11. İtfaiye eri ve zabıta memuru 2018..
    12. ASKON’da Genel Sekreterliğe atama
    13. Gomis'in yüzü gülmüyor
    14. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    15. Ronaldo sağlık kontrollerinde herkesi..
    16. GS arazisine “Düşler Vadisi Riva”..
    17. Birleşmiş Milletler'den İsrail'in..
    18. 3. havalimanı personel alımı 3...
    19. MÜSİAD ‘Bor’a dikkat çekti
    20. Kanser hücrelerinin çoğalmasını..
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    İran'dan çok sert PKK tepkisi: Vuracağız!
    İran'dan çok sert PKK tepkisi: Vuracağız!