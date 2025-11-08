  • İSTANBUL
Kanser hastasının tedaviye erişimi kolaylaştı
Sağlık

Kanser hastasının tedaviye erişimi kolaylaştı

AA
AA Giriş Tarihi:
Kanser hastasının tedaviye erişimi kolaylaştı

SGK geri ödeme kapsamına 26 Temmuz'da alınan 5 immünoterapi ilacından bugüne kadar 25 farklı kanser türüyle mücadele eden yaklaşık 16 bin 400 hasta faydalandı. Kanser tedavisinde bağışıklığın güçlendirilmesi için uygulanan ilaçlar, vücudun doğal bağışıklık sistemiyle anti-kanser etkinliği gösteriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5 immünoterapi ilacını geri ödeme listesine alarak 25 farklı kanser türüyle mücadele eden yaklaşık 16 bin 400 hastanın tedaviye erişimini kolaylaştırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, 31 Ekim itibarıyla 8 bin 306'sı yurt içi ruhsatlı, 409'u ise yurt dışından temin edilen olmak üzere, 8 bin 715 ilaç SGK'nin geri ödeme kapsamında bulunuyor.

Bu ilaçların 889'u kanser, 255'i nadir hastalıklar, 496'sı hipertansiyon, 194'ü diyabet, 266'sı astım ve KOAH, 115'i metabolik ve 108'i Alzheimer hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

SGK'nin geri ödeme kapsamındaki ilaçlar arasına 26 Temmuz'da dahil edilen 5 immünoterapi ilacı ise 25 farklı kanserin tedavisinde kullanılıyor.

Söz konusu ilaçların geri ödeme listesine eklenmesiyle, ülkedeki kanser hastalarının dünya standartlarında ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimleri güvence altına alındı.

Temmuz ayından bugüne kadar 11 bini akciğer, 1300'ü meme ve 1100'ü böbrek kanseri olan yaklaşık 16 bin 400 hasta, SGK'nin geri ödeme kapsamındaki bu ilaçlardan yararlandı.

Kanser tedavisi sürecinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için uygulanan immünoterapi ilaçları, doğrudan tümör üzerine odaklanmak yerine kanserle savaşmak için vücudun doğal bağışıklık sistemiyle anti-kanser etkinlik gösteriyor.

