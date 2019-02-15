0553 313 94 23

Kanser hastası Romen, çareyi Türkiye’de buldu

Romanya vatandaşı 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.

15 Şubat 2019 Cuma 11:00
Kanser hastası Romen, çareyi Türkiye’de buldu

Romanya vatandaşı 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.R., kendisine konan yemek borusu kanseri teşhisi üzerine çareyi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiği Türkiye’de buldu.


Romanya’nın Bükreş şehrinde yaşayan 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.R, bundan yaklaşık 6 ay önce başlayan yutma güçlüğü ve kanlı kusma şikayetleri üzerine bulunduğu yerdeki bir hastaneye başvurdu. E.R, şikayetini değerlendiren doktorların istediği tahlil ve tetkikleri yaptırdıktan sonra yemek borusu kanseri olduğunu, hastalığın sıçrama yapmadığını öğrendi. Doktorlardan, yemek borusunun tam ortasında bulunan kanserli bölgenin ameliyat ile alınması gerektiğini de öğrenen E.R., ameliyat olmak için araştırma yaparken daha önce Türkiye’de tedavi olan bir arkadaşı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal’ı tavsiye etti.



Ameliyat için Adana’ya geldi


Kendisine ilk olarak telefon ile ulaşan E.R.’den Bükreş’teki hastanede yapılan tüm tetkik ve tahlil sonuçlarını göndermesini isteyen Prof. Dr. Nursal, akabinde ameliyat kararı alarak hastasını çalışmalarını yürüttüğü Adana’ya davet etti. Bunun üzerine aynı hafta içerisinde acilen Adana’ya gelen E.R.’nin sonuçlarını son kez inceleyen ve fiziki muayenesini gerçekleştiren Prof. Dr. Nursal, ameliyat için hastasını tüm cerrahi işlemlerini gerçekleştirdiği Medline Adana Hastanesine yatırdı.



Ameliyat göğüs kafesi açılmadan yapıldı


E.R.’nin ameliyatını göğüs kafesi açılmadan karın ve boyundan çalışarak gerçekleştiren Prof. Dr. Nursal, operasyonun ardından hastasını yoğun bakım ünitesine yatırarak takibine burada devam etti. Bir süre sonra E.R.’nin normal bir şekilde yemek yiyebilecek seviyeye geldiğine karar veren Prof. Nursal, kendisini normal servise aldı ve birkaç gün sonra da hastaneden taburcu etti.


E.R.’yi 2 hafta içerisinde taburcu eden Prof. Dr. Nursal, "Hastamız, ismime Bükreş’te yaşayan bir arkadaşı aracılığı ile ulaşmış. Kendisi ile önce telefonda görüştüm. Bu görüşmeye istinaden ameliyat olması gerektiğini söyleyerek çalışmalarımı yürüttüğüm Adana’ya davet ettim. Hastamızı, ameliyatlarımı gerçekleştirdiğim Medline Adana Hastanesinde multidisipliner bir şekilde; yani yoğun bakım, anestezi, kardiyoloji, girişimsel radyoloji ve diğer ilgili branşlarda görevli uzman arkadaşların desteği ile ameliyata aldım. Bu sayede göğüs kafesini açmadan kanserli yemek borusunu tamamen çıkardım ve yerine midesini tüp şekline getirerek onun yerine yerleştirdim. Ameliyat gayet başarılı geçti. Bundan sonra E.R, yemeğini herkes gibi normal bir şekilde yiyebilecek ve hayatına devam edebilecek. Kendisi şu anda ülkesinde dinleniyor, durumu gayet iyi” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
    1. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
    2. Sivil toplum ağı genişliyor
    3. Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon..
    4. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı..
    5. Avrupa borsaları
    6. "oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu
    7. "Samsun, Millet Bahçesi ile yeni bir..
    8. Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve..
    9. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    10. Samsun'daki silahlı kavga
    11. İki yıla kadar hapis gerektiren..
    12. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
    13. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
    14. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    15. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    16. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    17. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    18. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    19. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    20. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    21. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
    22. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
    23. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
    24. İran'dan Varşova Konferansı'na..
    25. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
    26. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
    27. Aile sorunlarına İslami pansuman
    28. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    29. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    30. 93 yaşında yeniden aday oldu
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi