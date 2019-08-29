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Kanser hastası adamı karısı terk etti

Adana’da 20 yıl önce eşi ve çocukları tarafından, kansere yakalanınca da ikinci eşi tarafından terk edilen 55 yaşındaki Mehmet Gültekin yardım bekliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:51
Kanser hastası adamı karısı terk etti

Adana’da 20 yıl önce eşi ve çocukları tarafından, kansere yakalanınca da ikinci eşi tarafından terk edilen 55 yaşındaki Mehmet Gültekin yardım bekliyor.


Seramik ustası Mehmet Gültekin 35 yıl önce ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten Gültekin’in 4 çocuğu oldu. Ancak 1999 yılında Gültekin’i çocukları ve eşi terk etti. 4 çocuğu ve eşi Gültekin’i bir daha arayıp, sormadı. Gültekin ise hayatına devam edip bundan 3 yıl önce yabancı uyruklu bir kadın ile evlendi. Ancak 2 yıl önce Gültekin hem beyin kanseri hem de akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Gültekin hastalıklarından dolayı çalışamaz hale geldi. Mart 2019’da ise akciğerinden ameliyat oldu. Akciğeri kanserden dolayı tamamen alınan Gültekin’i hastaneden çıkmadan ikinci eşi de "Sen kansersin ben sana bakamam" diyerek terk etti.


Yapayalnız kalan Gültekin çalışamadığı için de kirasını ödeyemeyince sokakta kaldı. Gültekin Adana Sosyal Yardımlaşma Vakfından yardım istedi. Gültekin bunun üzerine bir otele yerleştirilip sıcak bir yuvaya kavuştu.


Kalacak yer sorununun kalmadığını ancak hasta olduğu için kendisine bakacak birisine ve hastaneye gidecek paraya ihtiyacı olduğunu gözyaşları içinde anlatan Gültekin, "Ameliyat olduğum gün ikinci eşim beni terk edip gitti. Bakacak hiç kimsem yok. İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından bir otele yerleştirildim. Ama kalacak yer bulmakla sorun bitmiyor. Param yok, açım, susuzum, bakacak kimsem yok. Bana bakacak biri lazım. Yeme, içme ve hastaneye ulaşım için de maddi desteğe ihtiyacım var. Daha önce evliydim. 4 çocuğum vardı. Ailem bana iftira attı ve 1999 yılında beni terk ettiler. Çocuklarımın nerede olduğunu bilmiyorum. Ailem bana bakmıyor. Ben sokakta kaldım. Kanserim. Allah rızası için bir yardım eli uzatın" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:51
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