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Aktüel Kanser hastası 18 yaşındaki Gül Özkaya hayatını kaybetti
Aktüel

Kanser hastası 18 yaşındaki Gül Özkaya hayatını kaybetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Tireli Gül Özkaya kardeşimiz gülen gözleriyle gönlümüzü ısıtmıştı. Gül'ün vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 19:50:39 -
Kanser hastası 18 yaşındaki Gül Özkaya hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde, sanatçı Mustafa Ceceli'ye hayranlığı ile bilinen kemik kanseri tedavisi gören Gül Özkaya (18), yaşam mücadelesini kaybetti.

Evinde öğle saatlerinde hayatını kaybeden Özkaya'nın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Buğdaydede Mezarlığı'na defnedildi.

Kanser hastası genç kıza daha önce evinde ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, üzüntüsünü sosyal medya hesabından, "Tireli Gül Özkaya kardeşimiz, gülen gözleriyle gönlümüzü ısıtmıştı. Gül'ün vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşıyorum. Allah sana rahmet eylesin güzel gülüşlü Gül. Cennetiyle mükafatlandırsın." ifadeleriyle paylaştı.

Hamza Dağ, hasta ziyareti sırasında Mustafa Ceceli'yi aramış, Gül Özkaya'nın hayranı olduğu sanatçıyla görüntülü görüşmesini sağlamıştı.


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