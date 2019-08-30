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Kanser hastalarına "moral" etkinliği

Sakarya'da kanser hastaları ve kanseri yenmeyi başaran kişiler KANSERDER'in etkinliğinde bir araya geldi- KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar: - "Kanser tedavisinin güzel sonucuna en büyük etken, yüzde 70 moral. Mutluluk hormonu, kanserli hücreyi etkilediği için vücudun bağışıklık sisteminin yükseldiğine çok şahit olduk"

30 Ağustos 2019 Cuma 17:41
Kanser hastalarına "moral" etkinliği

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) tarafından kanser hastalarına moral kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, kanser hastaları ve hastalığı yenmeyi başaran kişiler bir araya geldi.

Birbirleriyle sohbet eden katılımcılar, yemek yiyerek hoşça vakit geçirdi. Etkinliğe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin eşi Filiz Yüce de katıldı.

KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar'dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Yüce, kanser hastası çocukların yaptığı resimlerden oluşan sergiyi de gezdi.

- "Mutlu olmak onların da hakkı"

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzelliklerin paylaşıldıkça çoğalacağını belirterek, buradan yola çıkarak zaman zaman buluştuklarını söyledi.

Dostluğu, muhabbeti paylaşmak istediklerini vurgulayan Akar, "Buraya herkesi bekliyoruz. Biz burada naçizane gönüllü olarak varız ama burası tüm Sakarya'nın, Türkiye'nin derneği olmalı. Küçücük hayatlara minik dokunuşlarla belki de bir abıhayat olacağız." diye konuştu.

Akar, muhabbetin, anı paylaşmanın bile karşı tarafa mutluluk verdiğine işaret ederek, "Bugün o mutlulukları paylaşmaktan yana buradaydık. Güzel de oldu, mutluyuz. Onlara çok büyük moral oluyor. Kanser tedavisinin güzel sonucuna en büyük etken, yüzde 70 moral. Mutluluk hormonu, kanserli hücreyi etkilediği için vücudun bağışıklık sisteminin yükseldiğine çok şahit olduk. Buna hekimlerimiz ve akademisyenlerimiz de aynı şekilde katılıyor. Moral bulmak, mutlu olmak onların da hakkı. Biz de bunu yapmaya ve yaptırmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Herkes buradaki havayı solumalı"

Etkinliğe misafir olarak katılan Filiz Yüce de insanın kanser hastalarıyla sohbet ettiğinde farklı hayatlara dokunmanın, hayata farklı bakmanın ne demek olduğunu çok daha iyi anladığını söyledi.

Kanser hastalarının belki maddi destekten çok manevi desteği ihtiyaç duyduğunu dile getiren Yüce, şöyle konuştu:

"Burada onların yanında olduğumuzu hissettirmekle bile çok büyük şeyler yapmış olabiliriz. O yüzden onlarla beraber olmayı seviyorum. Hele ailenizde kanserden kaybettiğiniz birileri varsa burada bakış açınız çok daha genişliyor. Keşke bütün kanser hastası olan insanların yakınları buradaki insanlarla hasbihal edebilse, nasıl adım atması gerektiğini görse. Hasta olsun olmasın herkes buradaki havayı solumalı. Hepimiz, ne olacağımızın belli olmadığı bir hayatı yaşıyoruz. Keşke bu insanların hayatlarını görerek, hayata bakış açımızı değiştirsek. Herkese tavsiye ediyorum, buraya mutlaka gelin. Mutlaka büyük şeyler katacaktır bize."

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:41
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