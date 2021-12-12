  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kanser hastalarına "mavi akrep zehri" uyarısı
Sağlık

Kanser hastalarına "mavi akrep zehri" uyarısı

Medikal Onkolog Dr. Özveren, kanser hastalarında etkili olduğu iddiasıyla internet ortamında yapılan yorum ve satışı yapılan ticari ürünlere dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 11:09:00 -
Kanser hastalarına "mavi akrep zehri" uyarısı

Medikal Onkolog Dr. Ahmet Özveren, bugüne kadar bilimsel bir araştırma sonucu yayımlanmamış olan “mavi akrep zehri”nin internette kanser hastalarına “kurtarıcı ilaç/aşı” iddiasıyla sunulduğunu, ürün satışı yapıldığını söyledi. Uzm. Dr. Özveren, “Kanserle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehri ile tedavi olmuş tek hasta sunumu yok. Bu ürünlerin kullanımı çok ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Özveren, kanser hastası ve hasta yakınlarının tanı koyulduktan sonra bilgi edinmek için internete başvurduğunu ve burada sayısız yorum ve öneriyle karşılaştıklarını belirtti. Son dönemde de kanser hastalarına “Küba’dan umut” olarak lanse edilen etken maddesi “mavi akrep zehri” olan ürünlerle ilgili hastalardan çok soru geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Özveren, uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr. Özveren, “İnternette, mavi akrep zehrinin kanser hastalarında etkili olduğu iddia ediliyor, ticari ürün satışı yapılıyor. Kişisel faydalanım hikayeleri referans gösteriliyor. Böyle paylaşımlar bireyleri yanıltabilir. Çünkü kişisel faydalanım hikayeleri bilimsel kabul görmeyen yayın ve bulgulardır. Çeşitli türlerden akrep zehirlerinin içinde bulunan bileşenler laboratuvar ve hayvan çalışmalarında antikanser etkiye sahip bulunmuştur. Bununla birlikte mavi akrep zehri başta olmak üzere akrep zehrinin insanlarda kanser tedavisi olarak etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır” dedi.

Öte yandan, Küba’da kanser ile ilgili yapılan çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehri ile tedavi olmuş hasta sunumu bulunmadığını belirten Uzm. Dr. Özveren sözlerini şöyle sürdürdü: “Akrep zehrinin özellikleri daha kaliteli çalışmalarla araştırılmaya başlanmış ve ilaç geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Çeşitli ülkelerde akrep cinslerinin zehirleri, yılan zehri, arı zehri dahil hayvan zehirlerinden ilaç geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bundan dolayı akrep zehirleri gibi mavi akrep zehri bileşikleri de ilerleyen zamanlarda elde edilip geliştirilerek kanser tedavilerinde kullanılabilir. Ancak şu an için etkili bileşeni elde edip uygun dozunun belirlenmesi için çok daha fazla bilimsel çalışmaya gerek duyulmaktadır. Bilimsel etkinliği kanıtlanmamış herhangi bir ilaç, madde, metod kullanımı tamamen deneysel olup çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hastalar, tedavisini üstlenen hekiminin bilgisi ve onayı olmadan kendilerine önerilen bu tarz bir ürünü kullanmamalıdır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi
Gündem

CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez isim..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021’de başarmaya çok yakın olduğu dış ticaret açığını kapatma hedefini, merhum Erbakan Hoca 1996’da h..
Çin ilk kez bu kadar net konuştu: Adaya gelen ABD birliklerini vururuz
Dünya

Çin ilk kez bu kadar net konuştu: Adaya gelen ABD birliklerini vururuz

Çin medyası, ABD'nin Tayvan'ı savunmak için adaya asker göndermesi durumunda söz konusu birliklerin Çin kuvvetleri tarafından saldırıya uğra..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay