Kanser hastalarına malullük maaşı bağlanır

Soru: Ben iki yıldır kanser tedavisi görüyorum. Toplamda 1896 gün prim ödemem var. Bana malullük maaşı bağlanır mı? Hüseyin U.

Cevap: Öncelikle şu husus belirtelim. Her kanser tedavisi görene malullük aylığı bağlanmıyor. Malullük Yönetmeliğindeki düzenlemeye göre bazı kanser hastalıkları için kanserin evresine de bağlı olarak çalışma gücü kaybının yüzde 60’ın üzerinde olup olmadığına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanıyor. Yönetmelik ekinde yer alan Onkoloji yani Tümör ve Kanser rahatsızlıkları ile ilgili 27 başlık altında yer alan kanser hastaları, - İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri- dışındaki tüm hastalıklar maluliyet talep tarihinden önceki bir yıl içinde tanı almak kaydıyla 18 ay süresince malul kabul edilip maaş bağlanıyor. Bu süre sonunda kanser hastaları tekrar incelemeye tabi tutuluyor. Malullük hali devam edenlerin aylığı ödenmeye devam ediyor. Tedavi sonrası iyileşme gösterip malullüğü ortadan kalkanların malullük aylığı kesiliyor.