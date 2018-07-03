Kanser hastaları üzerinden ilaç soygunu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda sahte reçete ve sahte sağlık raporu temin ederek eczanelerden kanseri kanser ilacıvurgunu yapan çete çökertildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında; sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak , resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 4'ü eczacı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

Milliyet