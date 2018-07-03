Kanser hastaları üzerinden ilaç soygunu
Sahte raporlarla eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya süren ve bu yöntemle 2 milyon TL kazanç sağlayan çeteye dev operasyon.03 Temmuz 2018 Salı 11:29
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda sahte reçete ve sahte sağlık raporu temin ederek eczanelerden kanseri kanser ilacıvurgunu yapan çete çökertildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında; sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak , resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 4'ü eczacı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.
Milliyet
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