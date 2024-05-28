Kanser hastaları dikkat! Şifa için yapılıyor fayda yerine zarar veriyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, kanser hastalarının vitamin kullanımı hakkında konuştu.

Kişilerin yaşına ve cinsiyetine göre bazı kanser taramalarının yapıldığına işaret eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, “Aile hekimleri kişinin yaşı, cinsiyeti ve ailenin sağlık yapısına bakarak kanser taramalarını planlıyor. Bazı hastalara yılda 1, bazılarını daha sık taramalar yapılıyor. Kanserde bitkisel tedavilerin kanıtlanmış bir faydası yok ama çok revaçta. Hemen hemen her tanı almış hastamız bize bunu soruyor. ‘Bitkisel tedavi veya vitamin kullanalım mı’ diyerek gelenler oluyor. Özellikle vitamin konusunda çok büyük çekincelerimiz var. Gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde vitamin kullanımında tam tersine hasta fayda yerine zarar da görebiliyor. Öncelikle kanserin sebeplerinin araştırılması gerekiyor. Kabaca kanserlerin yarısının sebebi çevresel etmenlerden oluşuyor. Bunların başında sigara, alkol, korunmasız bir şekilde güneş ışığına maruz kalmak, obejite, eksersizden yoksun hareketsiz bir yaşam tarzı geliyor. Bu faktörlerden uzak durulması gerekiyor.

“Ailesinde öykü olanların daha sık taranması gerekiyor”

Kanserin teşhisinde ailesel faktörlerin etkisine dikkat çeken Uzm. Dr. Özhan, şu uyarılarda buundu:

“İdeal kiloya ulaşmak, sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak gerekiyor. Bunların dışında ise yaşlılığa bağlı vücudumuzda gelişen mutasyonlar kansere neden oluyor. Bunlar için çok bir şey yapamayız ama tarama programlarına uyarak yine hastalığı erken yakalayabiliriz. Kanser vakalarını yüzde 15’ini ise genetik yani ailesel nedenler oluşturuyor. Bu durumda olan bireylerin çok daha erken yaşlarda taramalara başlaması gerekiyor. Obezitesi olan hastaların mide, karaciğer ve meme kanseri gibi rahatsızlıklara karşı riskleri artıyor. Bunun için biz ne kadar çok ideal kilomuza ulaşabilir isek o kadar fazla kansere yakalanma riskinin önüne geçmiş oluruz. İdeal kilo çok önemli bir unsur.