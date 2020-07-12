Kanser düşmanı Glutatyon hangi besinlerde bulunuyor?

Vücudun doğal yolla ürettiği maddelerden biri olan glutatyon, vücuttaki serbest radikallerin seviyesini azaltarak organların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan maddesi olan glutatyon, hücrelerin yenilenmesine de yardımcı olur. Ancak yaş ilerledikçe bu maddenin üretimi azalır. Glutatyon azalması, ilerleyen zamanlarda kanser başta olmak üzere çeşitli ciddi hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Uzmanlar bu sebeple glutatyon maddesinin bazı besinlerle alınması gerektiğini söyler. Peki glutatyon maddesinin faydaları nelerdir? Hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar...

Glutatyonun faydaları

- Kanserli hücrelerin azalmasına yardımcı olur.

- Strese neden olan maddeleri yok eder.

- Hücrelerin yenilenmesini sağlar.

- Kandaki şeker oranını düzenler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Damar tıkanıklığına karşı oldukça etkilidir.

- Kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

Glutatyon bakımından zengin besinler

- Havuç

- Portakal

- Elma

- Üzüm

- Kavun

- Greyfurt

- Avokado

- Bamya

- Ispanak

- Brokoli

- Domates

- Kırmızı biber

- Limon

- Salatalık

- Ceviz