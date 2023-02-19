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Yerel Kanlı otopark kavgası: 6 yaralı
Yerel

Kanlı otopark kavgası: 6 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kalabalık iki grup arasında park yeri sebebiyle kavga çıktı. Tarafların taş ve sopalarla birbirlerine girdiği kavgada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 02:48:00 -
Kanlı otopark kavgası: 6 yaralı

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park yeri sebebiyle kalabalık iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavga esnasında Mehmet A., Vehbi A., Musa A., Murat A., Ahmet G., ve Murat K. yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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