Kanlı ishal neden olur? Dizanteri bulaşıcı mı?

Halk arasında kanlı ishal olarak bilinen dizanteri, bakteri, amip ve virüslerin neden olabildiği bir bağırsak enfeksiyonudur. Kişiden kişiye kolayca bulaşabilen bu hastalığın temel sebebi hijyen eksikliğidir. Su ve gıdaların dışkı ile kirlenmesi sonucu ortaya çıkar. Peki kanlı ishal belirtileri neler? Dizanteri çoğunlukla şiddetli, kanlı ve mukuslu ishalin eşlik ettiği; mide bulantısı, ani kusma ve ani mide krampları ile karakterizedir. Titreme, halsizlik, baş ağrısı, gaz hissi, 38°C ve üzerinde seyreden ateş gibi semptomları da bulunur. Basilli dizanteride enfeksiyon bir hafta içinde belirtilerini gösterirken amipli dizanteri hastaya bulaştıktan 10 gün sonra belirtilerini gösterir. Amipli dizanteride ise bağırsak hareketleri sancılıdır.

Dizanteri nasıl bulaşır?

Enfekte olmuş kişinin dışkı ve idrarının bulaştığı yiyecek ve içeceklerle bulaşan dizanteri kişinin bağırsak mukozasına yerleşir ve çoğalır. Bu bölgede iltihap, ödem ve ülserasyona sebep olur. Özellikle kanalizasyon atıklarının temiz su kaynaklarına karışmasıyla ortaya çıkar. Yıkanmamış ya da kirli su ile yıkanmış sebze ve meyvelerden, karasineklerin konduğu ve farelerin temas ettiği gıdalardan da hastalık bulaşabilir. Bağırsak hastalığı olanların hastanelerin Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji polikliniklerinden randevu almaları gereklidir.