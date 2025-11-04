Kanlı çete operasyonu 13’ü öldürüldü, 4'ü sağ ele geçirildi
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde bir çeteye düzenlenen operasyonda 13 çete üyesi öldürüldü 4’ü ise sağ yakalandı.
Meksika basınındaki habere göre, eyalete bağlı Guasave kentindeki La Brecha semtine operasyon yapan polisler, çete üyeleriyle çatıştı.
Operasyonda 13 çete üyesi ölürken, 4 kişi de gözaltına alındı. Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaptığı açıklamada, operasyondan önce polislerin devriye görevinde bulunduğu sırada saldırıya uğradığını belirtti. Olayın ardından güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını aktaran Harfuch, çete üyelerinin yerlerinin tespit edilmesinin ardından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.