  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanlı baskın sonrası Melania Trump'tan ilk açıklama
Dünya

Kanlı baskın sonrası Melania Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Kongre binasının basılması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını, ümitsizliğe kapıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 18:41:00 -
Kanlı baskın sonrası Melania Trump'tan ilk açıklama

Beyaz Saray'ın bloğunda yayımlanan paylaşımda, Melania Trump, ABD Kongre binasının 6 Ocak’ta basılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Melania Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Geçen hafta olanlarla ilgili hayal kırıklığına uğradım ve ümitsizliğe kapıldım. Ulusumuz sivil yollarla iyileşmeli. Bu konuda hata yapılmamalı. Ulusun Kongresi'nde meydana gelen şiddeti kesinlikle kınıyorum. Şiddet asla kabul edilemez."

Trump, "şiddetin durdurulması, insanların ten rengine veya siyasi ideolojilerine göre yargılanmaması" çağrısında bulundu.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış: Büyük Selçuklu'da olay tanıtım! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'da olay tanıtım! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada olay olan tanıtımda gösterilen sahneler yeni bölümde heyec..
Faize Rafsancani'den İran'ı karıştıracak sözler
Dünya

Faize Rafsancani'den İran'ı karıştıracak sözler

Merhum İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin siyasetçi ve gazeteci kızı Faize Rafsancani, İran'ın Suriye politikasına sert eleştiriler ge..
Türkiye'den WhatsApp'a soğuk duş
Gündem

Türkiye'den WhatsApp'a soğuk duş

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay