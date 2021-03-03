Kankal Belediye Başkanlığı 50 taşınmazını satışa çıkardı
Mülkiyeti Kangal Belediyesi’ne ait 50 taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile ayrı ayrı satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre taşınmazların ihalesi 12.03.2021 tarih ve saat 10:30’da Kangal Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda yapılacak.
İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale gününden 1 gün önce mesai bitiş saatine kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyeye bizzat teslim etmeleri gerekiyor. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremeyecek.)
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ