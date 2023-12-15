Kanı temizliyor damar tıkanıklığını açıyor! İbn-i Sina önerdi: O yağ, saçları beslenmek...Her şeyi anlatıyoruz!

Kadınlarda ilerleyen yaşlarda kemiklerden kalsiyum çekilimi olduğu için osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlayan keçiboynuzu, çocukların kemik gelişiminde de kalsiyum depolarını doldurmaya yarıyor.

Kalp-Damar Sağlığını Koruyucu Özelliğe Sahip

Baklagiller familyasından keçiboynuzunun, içerdiği çözünmez posa, polifenoller ve taninler ile sağlığa olumlu etkileri bulunuyor. Özellikle de antioksidan özelliğiyle de kalp-damar sağlığına oldukça önemli yararlar sağlıyor.

Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir minerallerinden zengin olan keçiboynuzunun, toplam posa miktarı da yüksek oranlarda seyrediyor.

Çözünür ve çözünmez posa içeriği dışında iyi bir kalsiyum kaynağı da olan keçiboynuzunun özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından tüketilmesi daha da önem taşıyor.

Yüksek Kolesterolü Normale Döndürüyor

Özellikle de kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumda düzenli olarak keçiboynuzu unu tüketilmesi üzerine yapılan bir çalışmada kan kolestrol düzeyi ve LDL kolestrolü üzerine olumlu sonuçlar elde edildi.

Yapılan çalışma gereği, kan kolesterol düzeyi normalin üzerinde olan kişiler 2 ay boyunca çiğ şekilde 10 gram keçiboynuzu unu tüketti.

Su, süt veya yoğurda atılarak keçiboynuzunun 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi.

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Kanı Temizliyor Damar Tıkanıklığını Açıyor

Buna benzer yapılan çalışmalar, keçiboynuzunun kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerde de koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabildiğini gösteriyor. LDL kolestrol ve total kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğundan dolayı hiperlipideminin azalmasını sağlayan keçiboynuzunun, kanı temizleme özelliği olduğunu ve damar tıkanıklığı riskini de azaltıyor.

Uzmanlar, süte kakao yerine keçiboynuzu unu konularak tüketilmesini öneriyor.

Nefes Darlığına Karşı Etkili

Nefes darlığına karşı son derece iyi gelen keçiboynuzunun bol bol tüketilmesi gerekiyor. Çünkü keçiboynuzun sadece bununla sınırlı kalmayarak daha pek çok faydaları olduğu da bir gerçektir. Keçiboynuzu içerisinde yer alan etken madde, doğamızda ki hiçbir bitkimizde bulunmuyor. Bu yüzden keçiboynuzun insan yaşamı için ayrı bir önemi olduğunu vurgulamak mümkündür.

Günümüzde bazı insanlarda alerjiye bağlı olarak nefes darlığı gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Nefes darlığı ile mücadele edebilmeniz içinde artık en iyi alternatiflerden biri olarak keçiboynuzu karşımıza çıkıyor. Üstelik içerisinde ki etken astım rahatsızlıkları içinde son derece iyi geliyor diyebiliriz.

Nefes Darlığından Kurtulmak İçin Keçiboynuzu Kürü Yapın

Kürümüzü hazırlamak için elimizde orta büyüklükte 6-7 adet keçiboynuzu bulunmalıdır.

Keçiboynuzlarımızı sudan geçirerek güzelce yıkıyoruz. Ardından bunları küçük küçük kırmamız gerekiyor. Yarım litre suyun içerisine kırmış olduğumuz keçiboynuzlarımızı da atıyoruz. Hafif ateşte yaklaşık 7-8 dakika kaynatıp soğumaya alıyoruz.

Soğuma işlemi tamamlandığında ise suyunu süzerek cam şişeye koyuyoruz.

Hazırlamış olduğumuz keçiboynuzu kürü her gün sabah kahvaltı arasında ve akşam yemeğinden önce düzenli şekilde içiyoruz. Çay bardağında içmeniz yeterli olacaktır.

Kürün ne kadar süre içerisinde buzdolabında saklayabileceğini merak eden kişiler için de 3 gün boyunca bozulmadan buzdolabında bulundurulabileceğini söylemek isteriz.

Her üç günün sonunda yeniden kürümüzü hazırlayarak tüketmeye hazır hale getirebilirsiniz

İbn-i Sina saç beyazlamasına karşı doğal çözüm olabilen yöntemleri asırlar öncesinden paylaştı. Ünlü hekimin önerilerindeki doğal yağlar, boya derdini adeta ortadan kaldırıyor. İşte İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden saç beyazlamasına karşı doğal çözüm olarak onu önerdi.

İBN-İ SİNA'DAN SAÇ BEYAZLAMASINA KARŞI YAĞ ÖNERİSİ

Keçiboynuzu Yağı: Besleyici değerleri ile ön plana çıkabilen keçiboynuzu yağı, içeriğindeki bileşenler ve vitaminlerle güçlü bir besin kaynağı olarak biliyor. Ayrıca içeriğindeki antioksidan maddeler, parlak ve güçlü saçlar elde edilmesinde yardımcı olabiliyor.

Keçiboynuzu Çayının Faydaları Nelerdir?

Akciğerlerimizi rahatlatarak daha iyi nefes almamızı sağlar

Keçiboynuzunun kilo kaybının desteklediği öksürüğe iyi geldi ve prostat enfeksiyonlarının iyileştirdiği bilinir.

Özellikle kemik erimesi kansızlık zayıflık ve demir eksikliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır

Bünyesinde potasyum Çinko ve demir bulunur

Kolesterol düşürücü etkiye sahiptir

Bağırsaklardaki parazitleri yok eder

Balgam söktürücüdür

Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar

İshal kesici özelliği vardır.