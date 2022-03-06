Kanı 'itçiler'in elinde! Sokak köpeklerinin kovaladığı minik kız kamyonun altında kaldı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Antalya’nın Belek Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Pelin Pınar’a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş sokak köpekleri saldırdı.

Kaçmak için yola çıkan Pınar’a kamyon çarptı. Pınar’ın sol ayağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Minik kızın bacağı parçalandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

Durumu ağır

Pınar’ın sol ayağının bacak kısmından parçalandığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"İlk defa kovalamadılar"

Hastanede tedavi altına alınan Mahra'nın ailesi son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Murat Pınar, “Çete gibi dolaşıyorlar. İlk defa benim çocuğumu kovalamadılar. İnsanlar oradan gelip geçmeye korkuyor. Köpek kovalamaya başlamış ve kamyonun altına girmiş. Arkadaşım, ‘kızına kamyon çarptı’ deyince, hemen çıkıp ambulanstan önce geldim. Kızım ne oldu dediğimde, ‘Köpek kovaladı babacığım’ dedi. Sonra alıp götürdüler. Ve hala köpekler orada. Köpeklerin neden orada olduğuna gidip bakan bir Allah’ın kulu yok. Burada belediyenin işine sahip çıkmasını, o köpeklerin neden orada olduğunun sebeplerini araştırıp çözüm bulmasını istiyorum. Bugün bu çocuğuma yaptı, iki çocuğum daha var. Saldırgan bir köpek kovaladığında korkmayan insan olmaz herhalde” dedi.

"Doktorlar ümitli değiller"

Kızının hayati tehlikesinin bulunduğunu söyleyen baba Pınar, olayın yaşandığı bölgede 4-5 başıboş köpeğin son 1 aydır olduğunu belirtti. Pınar, “Yoğun bakımda ve sağ bacağı yok denecek durumda. Kamyon ezmiş, can havliyle frene basmış, sürüklemiş. Sağ bacağı paramparça olmuş. Doktorlar toplamaya çalışıyorlar ama ümitli değiller. Yaşaması için de çaba sarf ediyorlar. Üç çocuğumda da daha bir tane ağrı kesici kullanmadım. Hasta olduklarında hastaneye götürmezdim, antibiyotik almamaları için. Böyleydim. Şimdi gitti kızım.

Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı. Kamyon şoföründen şikayetçi oldum ama onun da yapacağı bir şey yok. Köpeğin kovalamasıyla kız çocuğu caddeye fırlıyor. Bahçeden dışarıya çıkmayan çocuklar, köpek kovalayınca ne yapacağını bilememiş” diyerek gözyaşı döktü.