Kangren belirtileri



Kanın parmaklara ulaşmak için daha fazla hareket etmesi ve bu damarlar daha küçük olduğu için kangren genellikle parmaklarda başlar. Genellikle yaralanma ve soğuktan donma neticesinde kan akışının kesilmesi sonucu meydana gelir. Bazı türlerde bakteriyel enfeksiyon söz konusu olabilir. Genellikle ayak, el parmakları ve bacaklarda görülür veya kas ve iç organlarda oluşması mümkündür. Ölü dokuların tedavisi için ameliyat ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Kangrenin erken tespit edilmesi çok önemlidir.



Belirtileri:

Kangrenli bölge mavi veya siyah renk alır.

Şiddetli ağrı görülür.

Boğazda kötü kokulu akıntı oluşur.

Şişme ve şiş bölgede ağrı.

Yüksek ateş.

Düşük tansiyon.

Nabız atışları hızlanır.

Sık sık baş dönmesine sebep olur.

Nefes alıp vermekte zorlanma görülebilir.

Vücuttaki yaralar geç iyileşir.

Kangren tedavisi genellikle ameliyat, antibiyotik ve hiperbarik oksijen tedavileri ile yapılmaktadır. Antibiyotik genellikle kangren olan bölgenin enfeksiyon kapmaması için uygulanır. Saf oksijen ile basınçlı bir ortamda belli bir oranda basınç ile ortalama 2,5 saat uygulanmaktadır. Kangrende en iyi sonuç veren tedavi olarak ameliyat uygulanmaktadır.