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Kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:33:44 -
Kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti.



Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Kurtahmetli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hulusi Aydoğdu (79) evlerinde kanepeden düşerek kafasını sehpaya çarparak ağır yaralandı. Olay, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yarine giden sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hulusi Aydoğdu’nun cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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