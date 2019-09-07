Kane coştu, İngiltere fark attı! İngiltere, Bulgaristan'ı Harry Kane'in hat-trick yaptığı maçta 4-0 mağlup etti.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan maçta kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi İngiltere oldu.



İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 24, 49 (P) ve 73. (P) dakikalarda Harry Kane, 55. dakikada Raheem Sterling kaydetti.



Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan İngiltere 9 puanla liderliğini sürdürdü. 5 maçını tamamlayan Bulgaristan ise 2 puanda kaldı.



İngiltere, 10 Eylül Salı günü Vedat Muriqi'nin formasını giydiği 8 puanlı Kosova'yı ağırlayacak.

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