Kane coştu, İngiltere fark attı!
İngiltere, Bulgaristan'ı Harry Kane'in hat-trick yaptığı maçta 4-0 mağlup etti.07 Eylül 2019 Cumartesi 22:30
EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan maçta kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi İngiltere oldu.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 24, 49 (P) ve 73. (P) dakikalarda Harry Kane, 55. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan İngiltere 9 puanla liderliğini sürdürdü. 5 maçını tamamlayan Bulgaristan ise 2 puanda kaldı.
İngiltere, 10 Eylül Salı günü Vedat Muriqi'nin formasını giydiği 8 puanlı Kosova'yı ağırlayacak.
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