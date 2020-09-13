Kandilli Rasathanesi açıkladı! O ilimizde korkutan deprem
Malatya'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Bugün saat 00:06'da, merkez üssü Malatya olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından verilen bilgiye göre, Deprem yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD 3.5 olarak açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgilere göre, gece saat 00.06'da Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD depremin derinliğinı 7 kilometre olarak duyurdu.
Deprem çevre illerden de hissedilirken, can ya da mal kaybı bildirilmedi. Deprem sonrası Malatya Valiliği tarafından her hangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Malatya'da son günlerde aşırı bir sismik hareketlilik var. Geçtiğimiz günlerde de bölgede sık sık depremler meydana gelmişti.