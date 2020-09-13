  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kandilli Rasathanesi açıkladı! O ilimizde korkutan deprem
Gündem

Kandilli Rasathanesi açıkladı! O ilimizde korkutan deprem

Malatya'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 01:13:00 -
Kandilli Rasathanesi açıkladı! O ilimizde korkutan deprem

Bugün saat 00:06'da, merkez üssü Malatya olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından verilen bilgiye göre, Deprem yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD 3.5 olarak açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgilere göre, gece saat 00.06'da Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD depremin derinliğinı 7 kilometre olarak duyurdu.

Deprem çevre illerden de hissedilirken, can ya da mal kaybı bildirilmedi. Deprem sonrası Malatya Valiliği tarafından her hangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Malatya'da son günlerde aşırı bir sismik hareketlilik var. Geçtiğimiz günlerde de bölgede sık sık depremler meydana gelmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi
Gündem

Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi

Yazar Erol Mütercimler'in İmam Hatiplerle ilgili skandal sözlerine bir tepki de FOX TV'nin eski sunucu Fatih Portakal'dan geldi.

Virüsü ilk o incelemişti... ABD'ye kaçan Çinli virologdan dünyayı sarsan korona itirafı
Korona Virüs

Virüsü ilk o incelemişti... ABD'ye kaçan Çinli virologdan dünyayı sarsan korona itirafı

Yeni tip koronavirüsü ilk inceleyen bilim insanlarından biri olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, hasta..
Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim
Gündem

Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim

Türkiye aleyhtarı Sözcü'de kalem oynatan Necati Doğru, bugünkü yazısında Doğu Akdeniz’e binlerce kilometre kıyısı olan Türkiye’yi haksız bul..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı