Kandilli Rasathanesi açıkladı! İzmir'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Seferihisar merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Seferihisar merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD açıklama yaptı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.