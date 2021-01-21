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Gündem Kandilli Rasathanesi açıkladı! İzmir'de korkutan deprem
Gündem

Kandilli Rasathanesi açıkladı! İzmir'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Seferihisar merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 02:58:00 - 2021-01-21 03:03:25
Kandilli Rasathanesi açıkladı! İzmir'de korkutan deprem

 Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Seferihisar merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

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