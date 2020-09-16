Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesi. Tarih boyunca ülkemizde can ve mal kayıplarının yaşandığı onlarca deprem olmuş. Özellikle 2020 senesinde deprem gerçeği kendini sık sık farklı bölgelerde hatırlattı. Öyle ki Manisa’da meydana gelen bir deprem İstanbul’un belli bölgelerinde duyuldu. Deprem gerçeğiyle yaşamaya çalışan vatandaşlar internette sık sık meydana gelen depremleri araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu?

­Kandilli Rasathanesi ne zaman kuruldu?

Kandilli Rasathaneri ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlıdır. Yaşanan tüm depremler saniye saniye Kandilli Rasathanesi internet sitesinden yayınlanıyor.

1868 yılında Kandilli Rasathanesi, Rasathane-i Amire ismiyle kuruldu. 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan rasathane bu tarihten sonra Boğaziçi Üniversitesi bağlandı.

­Kandilli Rasathanesi son depremler

Dünya üzerinden her gün büyüklükleri ve derinlikleri farklı pek çok deprem kaydediliyor. Meydana gelen depremleri Kandilli Rasathanesi internet sitesinden meydana gelen tüm depremlerini bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Son dakika depremleri

Vatandaşlar sık sık internette ‘Son depremler’ konusunu araştırıyor. Bu konuda iki önemli kaynak bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet siteleri üzerinden meydana gelen tüm depremlerin listesine ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün deprem mi oldu?

Gün içerisinde pek çok kişi deprem olup olmadığını araştırıyor. Sıcak deprem haberlerine yeniakit.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca son dakika deprem verilerine Kandilli Rasathanesi ve AFA internet sitelerinden ulaşmanız mümkün.

Deprem nerede oldu?

Deprem kaç şiddetinde oldu? Deprem gerçeği sık sık kendini hatırlatıyor. Vatandaşlar internette son dakika depremlerini, depremlerin kaç şiddetinde olduğunu araştırıyor. Nerede, ne zaman kaç şiddetinde deprem olduğunu Kandilli Rasathanesi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

AFAD son depremler

Afet ve acil durum yönetim başkanlığı yani AFAD resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından son dakika depremlerinin bilgisine ulaşmanız mümkün.