Kandilli Müdürü İstanbul depremi için tarih verdi! Binlerce insan deprem için endişe duyuyor! Kötü haber

Kandilli Müdürü Deprem İçin Tarih Verdi

Türkiye son zamanlarda yaşanan depremlerle sarsıldı. Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremler Türkiye’yi yasa boğarken, Güney Türkiye’de artçı depremler devam ediyor. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremden sonra, gözler İstanbul’da meydana gelebilecek büyük bir depreme çevrildi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, olası İstanbul depremi için uyarılarda bulundu ve depremin büyüklüğü hakkında açıklamalar yaptı.

Kalafat, İstanbul’da 7’den büyük bir deprem olasılığının yüzde 64 olduğunu açıkladı ve 2030 yılına kadar bu depremin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın orta kesiminde deprem olma ihtimali de var ancak Marmara Denizi kaynaklı bir deprem daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Marmara Denizi’nin içerisinde geçen bir koldan kaynaklı olacak bu depremin yeri belli olsa da zamanını söylemek mümkün değil. Ancak istatistiksel çalışmalar ışığında, 2030’a kadar yüzde 64, 2050’ye kadar yüzde 75 ve 2090’a kadar yüzde 95 bir ihtimalle bu depremin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye, 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş’taki deprem felaketiyle uyandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 13:24’te gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bu depremler Türkiye’yi yasa boğarken, İstanbul’da olası büyük bir depremin endişesi de arttı.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, İstanbul’da gerçekleşmesi muhtemel büyük deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Kalafat, özellikle Marmara Denizi kaynaklı bir depremin İstanbul’u etkileyeceğini belirtti ve depremin büyüklüğünün 7’nin üzerinde olacağını tahmin etti. Ayrıca, istatistiksel çalışmaların yapıldığına ve bu çalışmaların sonucuna göre 2030 yılına kadar İstanbul’da yüzde 64 olasılıkla 7’nin üzerinde bir depremin gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. 2050 yılına kadar bu olasılık yüzde 75’e çıkarken, 2090 yılına kadar da yüzde 95’e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan depremler sonrasında Türkiye’nin Güney’i artçı depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ülkeyi yasa boğarken, İstanbul’da gerçekleşmesi muhtemel büyük bir deprem endişesi de artmaktadır. Bu noktada, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat’ın uyarıları oldukça önemlidir. Kalafat, İstanbul’da Marmara Denizi kaynaklı bir depremin gerçekleşeceğini ve bu depremin büyüklüğünün 7’nin üzerinde olacağını tahmin etmektedir. İstatistiksel çalışmaların sonuçlarına göre, 2030 yılına kadar İstanbul’da yüzde 64 olasılıkla 7’nin üzerinde bir depremin gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu nedenle, ülkemizin deprem gerçeğiyle yüzleşerek, gerekli önlemleri alması oldukça önemlidir.