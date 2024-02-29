Kandilli duyurdu! Muğla korkutan deprem
Muğla Köyceğiz'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bursa Büyükşehir’den 500 Milyon TL değerinde can suyu: Emekliye Ramazan'da destek! Ödeme alabilirsiniz
Güney Kore'yi protesto ettiler! Devlet sessizliğini bozdu: istifasını sunan doktorlar için 4 gün süre! Tepki yağdı
Akaryakıt fiyatlarını değiştirecek karar Rusya'dan ilan edildi! İstanbul, İzmir, Ankara'da: benzin, motorin fiyatları
Çin hedef yükseltti: uzay yarışında dünyaya meydan okudu! 300'den fazla uydu, araç gönderecek! Yatırım yaptı
BAE, Türkiye’den talep etti: Tek bir malzeme değil ‘pişirme ekipmanları’ istiyorlar! Türkiye çıtayı yükseltti
Muğla Köyceğiz'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23