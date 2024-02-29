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Gündem Kandilli duyurdu! Muğla korkutan deprem
Gündem

Kandilli duyurdu! Muğla korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2024-02-29 07:09:00 -
Kandilli duyurdu! Muğla korkutan deprem

Muğla Köyceğiz'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi sosyal medyasından son dakika olarak duyurdu.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI 

Deprem yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı.

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