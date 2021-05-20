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Gündem Kandil’in sesi Zillet İttifakı!
Gündem

Kandil’in sesi Zillet İttifakı!

Yerel seçimlerde PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak yapan CHP ve İyi Parti, kazandığı belediyelerin diyetini ödemeye devam ediyor. CHP’lilerin HDP’ye bakanlık vaad etmesi, İP Lideri Meral Akşener’in Erdoğan’ı katil Netanyahu’ya benzetmeye kalkması ‘Kandil tarzı çamur atma’ yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 09:23:00 -
Kandil’in sesi Zillet İttifakı!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Partili Selman Özboyacı, “Sayın Cumhurbaşkanımızı Erdoğan’ı devirmek için PKK’nın siyasi ayağıyla ittifak yapanların, iktidar hırsıyla PKK’nın propagandasını, sözcülüğünü yapan partiye bu devletin bakanlığını emanet edecek kadar maalesef gözleri dönmüş. Bunlara asıl tepkiyi kendi partilerinin seçmenlerinin vermesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. AK Partili İbrahim Aydemir de, “Dün Meclis’te HDP’li Hişyar Özsoy’u dinledik. Konuşması Meral Akşener’in konuşmasının aynısı. CHP’li Gürsel Tekin, ‘HDP’ye bakanlık verebiliriz’ dedi. Bu da ‘Vereceğiz’ demektir ki bu da PKK operasyonları durdurulacak anlamı taşıyor. Yani Zillet İttifakı dediğimiz hal budur, zillet hali de budur. Biz biliyoruz ki milletimizin vicdan terazisi bunları mahkûm edecektir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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