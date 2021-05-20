Kandil’in sesi Zillet İttifakı!

Hasan Eğrigöz Ankara

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Partili Selman Özboyacı, “Sayın Cumhurbaşkanımızı Erdoğan’ı devirmek için PKK’nın siyasi ayağıyla ittifak yapanların, iktidar hırsıyla PKK’nın propagandasını, sözcülüğünü yapan partiye bu devletin bakanlığını emanet edecek kadar maalesef gözleri dönmüş. Bunlara asıl tepkiyi kendi partilerinin seçmenlerinin vermesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. AK Partili İbrahim Aydemir de, “Dün Meclis’te HDP’li Hişyar Özsoy’u dinledik. Konuşması Meral Akşener’in konuşmasının aynısı. CHP’li Gürsel Tekin, ‘HDP’ye bakanlık verebiliriz’ dedi. Bu da ‘Vereceğiz’ demektir ki bu da PKK operasyonları durdurulacak anlamı taşıyor. Yani Zillet İttifakı dediğimiz hal budur, zillet hali de budur. Biz biliyoruz ki milletimizin vicdan terazisi bunları mahkûm edecektir” ifadelerini kullandı.