Kandil’in savaş baronları neyin peşinde? HÜDA PAR’a yönelik iftiraların arkasında bu var

Doğruhaber yazarı M. Şerif Durmaz, Narin cinayeti üzerinden HÜDA PAR'a yönelik iftiraların arttığını söyledi. Durmaz, HÜDA PAR’ın cinayetle hiçbir bağlantısı olmadığını kanıtlayan belgelerin göz ardı edildiğini belirtti. Çeşitli siyasi kesimlerin HÜDA PAR'ı hedef alarak algı operasyonları yürüttüğünü ifade eden Durmaz, bu karalama kampanyalarına rağmen HÜDA PAR'ın hakikatleri savunmaya devam edeceğini vurguladı. Şerif Durmaz, şunları kaydetti:

"Alçakça katledilen 8 yaşındaki masum Narin kızımız üzerinden Türkiye’de oluşturulan puslu ve kaotik ortam üzerinden aşağılıkça ve ahlaksızca rant devşiren kesimlerin HÜDA PAR’ı hedefe almalarının sebebi nedir acaba?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde herhangi bir siyasi çalışması bulunmayan ve Narin’in katledilmesi olayıyla uzaktan yakından bir alakası olmayan HÜDA PAR’ın terörize edilmek istenmesiyle ne amaçlanmak isteniyor?

Haftalardır televizyon kanallarında konuşulan Narin olayı, örgütlü ve organizeli kötülüğün toplum içinde nasıl da yaygınlaştığını net bir biçimde ortaya koyuyor.

Ne oldu da alakasız bir olay merkeze alınarak HÜDA PAR’a saldırmaya başladılar. Sadece Dem Parti değil; CHP, PKK, Zafer Partisi, Kemalistler, Siyonistler… Hepsi bir olmuşçasına örgütlü bir şekilde saldırıya geçtiler.

Oysa olayın HÜDA PAR ile alakası olmadığı aklıselimce düşünebilecek herkes tarafından tahmin ediliyor. Ama kirli ittifakın bileşenleri, kaynağı “Haber İsrail” olan bir paylaşım üzerinden HÜDA PAR’ı karalamak için her yola başvurdular.

Narin’in katledilmesinde parmağı olduğu iddia edilen top sakallı amcasının HÜDA PAR’lı olduğu yaygarasını kopardılar, YALAN ÇIKTI.

Köyde HÜDA PAR’ın güçlü olduğunu söylediler, YALAN ÇIKTI. Meğer köyde HÜDA PAR’ın bir üyesi bile yokmuş.

Narin’in ağabeyinin HÜDA PAR’a çalıştığını söylediler, YALAN ÇIKTI. Narin’in ağabeyinin PKK/DEM’in organize ettiği Nevroz etkinliklerinde boy boy fotoğrafları çıktı.

200 bin TL karşılığında Narin’in cesedini dere kenarında bulunan çukura saklayan itirafçının bir fotoğraf karesi üzerinden HÜDA PAR’lı olduğunu yaydılar, BU YALANLARI DA TUTMADI.

“Köyde HÜDA PAR’ın silah depoları var” yalanıyla gerçekleri karalamak ve hedef şaşırtmak istediler, BU YALAN DA ELLERİNDE PATLADI.

Meşru olamayan hangi yol varsa denediler, HÜDA PAR’ı karalamak için bütün geçmiş haberleri taradılar, yalan ve iftiralar dolu eski sayfaları açtılar, YİNE DE BAŞARAMADILAR.

Bu sefer devreye, ağababaları siyonistler olan Kandil’in savaş baronu malum şahıs çıktı, ağzından salyalar akıtarak HÜDA PAR’ı hedef gösterdi ve adeta bozgunculuk yapılması için talimat verdi.

Malum şahsın açıklamasından sonra Diyarbakır’da yapılan yürüyüşte AK Parti’ye, HÜDA PAR’a ve İslami Camia’ya hakaret içerikli sloganlar atıldı.

Şimdi de Dem Parti’nin sözcüsü ve milletvekilleri, HÜDA PAR’ı dillerine dolayarak bölgede yürütülmek istenen savaş politikalarına alet etmek istiyorlar.

Son dönemlerde HÜDA PAR’a yapılan yoğun saldırıların nedeni, hiç şüphe yok ki; HÜDA PAR’ın mutlak bir kötülük olan siyonizme karşı asil duruşudur.

HÜDA PAR, mübarek Aksa Tufanı’nı en çok gündemde tutan ve destekleyen, soykırımda dahli bulunan siyonistlerin vatandaşlıktan çıkarılması ve cezalandırılmasını isteyen ve bunun için kanun teklifi hazırlayan parti.

Siyonistlerin HÜDA PAR’ın Filistin ve HAMAS hassasiyetinden ve Gazze ile ilgili duruşundan rahatsız olması elbette beklenen tabii bir durumdur. Son tahlilde, siyonistler yerli uşakları üzerinden HÜDA PAR’a, HAMAS’a ve Gazze’ye verdiği desteğin bedelini ödetmek hedefindedirler. İşte son dönemde HÜDA PAR’a yönelik artan saldırıların sebebi budur.

Siyonizm zihniyetinin ülkedeki mümessilleri olan Kandil’in savaş baronları ve yerli işbirlikçileri, ağababaları olan patronlarının talimatlarını yerine getirme telaşı içinde HÜDA PAR’a olan kin ve nefretlerini algı ve manipülasyon yoluyla kusmaya çalışıyorlar.

Ancak başaramayacaklar, hakikatin sesi olan HÜDA PAR’ı susturamayacak, yükselişine engel olamayacaklar. HÜDA PAR hakikatlerin gün yüzüne çıkması, İslami değerlere düşmanca yetiştirilen neslin yeniden özüne dönmesi ve toplumun Müslümanca bir hayat yaşaması ve bu zeminin oluşması için var olan engellerin kaldırılması adına kutlu mücadelesini ve meşru daire içindeki siyasal çalışmalarını sürdürecektir."

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