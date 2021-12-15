Kandil’in ‘Keleş’lerini İBB’ye doldurmuş!

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Akit, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun deşifre ettiği CHP’li İBB’de terör örgütü iltisaklı 557 kişinin istihdam edilmesi rezaletine yönelik yeni detaylara ulaştı. PKK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katılan ve güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerince serbest bırakılmasının ardından Peyzaj A.Ş.’ye yerleşen Ömer Keleş’in birçok akrabasını HDP kontenjanından işe aldırdığı ortaya çıktı.

Dağdan İBB'ye çöreklendi

Göreve gelir gelmez kadro açmak için İBB’den 16 bin işçiyi haksız yere çıkarıp yerine 44 bin 995 yandaş alan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işe aldığı 557 kişinin terör iltisaklısı olması kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Akit, yerel seçimler öncesinde yapılan kirli işbirliğinin diyeti niteliğindeki işe alımlara yönelik yeni bilgilere ulaştı. PKK/KCK üyesi olarak dağ kadrosunda faaliyet yürüten ve güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerince serbest bırakılmasının ardından Peyzaj A.Ş.’ye yerleşen Ömer Keleş’in birçok akrabasının da İBB’ye bağlı iştiraklerde işbaşı yaptığı ortaya çıktı.

Militana sülale boyu kadro

HDP kontenjanından sülale boyu İBB’ye yerleşen Keleş ailesinden Osman Keleş, Gökhan Keleş ve Fuat Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’de istihdam edildi.

Keleş’in birinci dereceden akrabası Hamit Keleş, Hamdullah Keleş, Aydın Keleş, Yunus Keleş, Naim Keleş, Şakir Keleş ve Serhat Keleş’in ise tek işi araçlardan ücret tahsil etmek olduğu halde zarar üstüne zarar açıklayan İspark’a yerleştirildi.

Köylüleri de İBB’de

CHP’li İBB yönetimi, PKK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katılan Van’ın Erciş ilçesine bağlı Karatavuk Köyü nüfusuna kayıtlı Ömer Keleş’in sadece akrabalarını değil köylülerini de işe aldı. Keleş’in köylüsü Bayram Kelen ve Yusuf Kelen de İBB’ye ait Ağaç A.Ş’de çalışmaya başladı. Yerel seçimler öncesinde HDP ile yapılan kirli işbirliğinin en net göstergesi olan skandal kadrolaşma, CHP’li İmamoğlu’nun kamu kadrolarını kimlere peşkeş çektiğini gözler önüne seriyor.