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Siyaset Kandil'in ittifak ortağı CHP bu kez de Jandarma'ya dil uzattı! Özgür Özel'den skandal sözler
Siyaset

Kandil'in ittifak ortağı CHP bu kez de Jandarma'ya dil uzattı! Özgür Özel'den skandal sözler

Yeniakit Publisher
2024-03-21 22:58:00 - 2024-03-21 23:03:57

Seçimleri kazanmak için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak dahil her yolu deneyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha da ileri giderek Jandarma'ya iftira attı.

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den skandal bir seçim açıklaması geldi.

Darbe övücü ifadeleri nedeniyle daha önce tepki toplayan Özel, katıldığı canlı  yayında seçimlerde sandıkların başına Jandarma'nın getirildiğini ve sandık görevlilerinin darp edildiğini söyledi.

Jandarma'yı hedef aldı

Özel, "Karşı tarafın devlet gücüyle karşınızda olduğu, Jandarma'yı getirdiği, yolladığını sandık görevlisini darp edip dışarı attığı süreçler oluyor. Onları hep beraber yaşadık" dedi.

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