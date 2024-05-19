Kandil’e diyet suskunluğu!

Buğra Kardan İstanbul

Kobani davasından çıkan kararlar toplumun büyük bölümü tarafından takdirle karşılanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu üzdü. İkili koro hâlinde davanın siyasi olduğunu iddia etti. Fonlu medya da Selahattin Demirtaş’ın 42 yıl, Figen Yüksekdağ’ın 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktarmakla yetindi. Muhalif kanalları tek tek dolaşan, hükümeti yermek için yarışan emekli subaylar ise dillerini yuttu. Vaktiyle orduyu kumanda eden İlker Başbuğ, Ahmet Yavuz, Naim Babüroğlu, Türker Ertürk ve Dursun Çiçek gibi eski komutanlardan çıt çıkmadı.

İkiyüzlü tavır içindeler

Sırf muhalefet olsun diye vatan düşmanlarına kaygısız kalan muhalifleri eleştiren emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise, Akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “Anlaşılan o ki CHP’nin fonladığı kanallarda çıkıp duran eski subaylar kanlı Kobani eylemlerini planlayanlar ve tatbik edenlerle sorunları yok. Her platformda hükümeti lekeleyen, Erdoğan’ı karalayan subayların mahkeme kararlarıyla ilgili açıklamada bulunmamaları manidar değil mi? Manidar, bunlar PKK’ya laf edemezler, çünkü CHP’nin müttefiki DEM’i tedirgin etmekten korkarlar. Bunlardan ülkeye hayır gelmedi, gelmeyecek. Terörle mücadelede de başarılı olamadılar. Karakollar basılırken neredeydiler? Utanmadan ‘Kahramanca terörle mücadele ettik’ diyorlar. Bunların ne şekilde terörle mücadele ettiklerini biliyoruz. Orada burada hükümeti kötüleyen eski subaylar iyi niyetli değiller. 28 Şubat zulmünü icra edenlerin ortakları aynı zihniyetteler. Bu zihniyetin temsilcileri ‘irtica terörden tehlikeli’ diyecek kadar ileri gittiler. Milyonları mahkûm ve mağdur ettiler. Bu sapkın fikirliler terörle mücadele etmezler. PKK’yı da DHKPC’yi de FETÖ’yü de DEAŞ’ı da yermezler. Demirtaş ve avanesi hakkında çıkan mahkeme kararlarını görmezler. Bunların duruşları belli. Uydurdukları ‘irtica’ kavramını kullanıp dururlar. ‘İrtica terörden tehlikeli’ anlayışıyla yürürler. Ergenekon örgütüne üyeler. Adı geçen örgütle mücadele FETÖ’den ötürü bırakılsa da tehdit olarak bir köşede duruyor. Ergenekon üyelerinin darbecilerin yanlarında durmaları doğal, terör örgütlerine ve provokatörlere ses çıkarmamaları tabii.”

DEM’i küstürmeme kaygısı hakim

Gazeteci-yazar Tayyar Tercan da söyledi: “Kobani davasından çıkan kararlar hakkında ne fonlu kanallardan ne de komutan eskilerinden bir cümle gelir. Bunlar kararlar hakkında yorum yapamazlar. Tepki veremezler. DEM’i küstürmekten çekinirler. Bunlar kendilerine ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyenlerle kol kola yürüyenlere laf edemediler. ‘Erdoğan’ı devirmek için şeytanla yatağa gireriz’ çıkışını yapanlara yanıt veremediler. Yani fonlu kanallar, komutanlar Kobani eylemleri gibi mahkeme kararları için kanaat bildiremezler. Bunlar ya suskun kalırlar ya da imalı bir ifade kullanırlar. Şu kati ki bunların temel dertleri iktidarı hangi yöntemle olursa olsun elde etmek. Müslüman Anadolu halkının hissiyatlarına yanıt veren hükümeti alaşağı etmek. Ülkenin küçülmesini, bölünmesini dileyen PKK’nın siyasi koluyla ittifak yapmaktan geri durmayan bir zihniyet ve onun temsilcileri var karşımızda. Batı’nın Suriye’de PKK devleti devreye alınması için yolladığı silahlardan söz etmeyen bir zihniyet ve onun temsilcileri var karşımızda. Yazık. Bunların ülkenin bütünlüğüyle ilgili kaygıları yok. İdeolojileri ayrı görünüyor ama amaçları bir. Bunlar İslam düşmanlığında buluşuyorlar. Ülkeye bağlılar mı, değiller mi belirsiz. Ancak bilinmeli ki vatan sevgisi dinden gelir. Devlet düşmanlığı din düşmanlığından gelir. Tabii eskiden Kemalist olup milli duruş ortaya koyanlar vardı. Onlar da tasfiye edildi. Şu anda Batı’nın emrinde olan zihniyetin temsilcileri öne çıkmaya başladı. Bunlar da yıkıcı, bölücü yapıları koruyup kollamakta beis görmüyor.”

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