Kandil'den emir geldi... HDP ikinci tur kararını açıkladı

HDP ve YSP eş genel başkanları Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleriyle ilgili kararını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı ortak açıklama ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz" denildi.