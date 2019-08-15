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Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler

Kandil'deki PKK kampından kaçıp, Türkiye sınırına gelerek güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin itirafında, PKK’dan kaçan örgüt üyelerinin infaz edildiğini belirtti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:36
Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler

Operasyonlarla büyük darbe alan terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşıları kaçma girişiminde bulunan örgüt üyelerini infaz ediyor.

Kandil'deki PKK kampından kaçıp, Türkiye sınırına gelerek güvenlik güçlerine teslim olan Amara Zilan (28) kod adlı kadın teröristin ifadesi, örgüt elebaşılarının, diğer teröristleri gözlerini kırpmadan infaz ettikleri gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. 7 yıl önce gündelik işlerde çalışmak için iş ararken Hakkâri merkezde HDP il binasında örgütün dağ kadrosuna gönderildiğini ve Kandil'de PKK'nın çeşitli kamplarında kaldığını anlatan Zilan, kendi yaşadığı acı ve cinsel istismar kadar tanık olduğu olayları da anlattı. Kadın terörist, bu yılın şubat ayı ortalarında yaşadıklarına dayanamayarak birlikte kaçan 4 kadının infaz edildiğini de itiraf etti.

Arazide yakalayıp yaktılar

Türkiye-İran-Irak üçgenindeki Zağros Dağları'nın batısında bulunan Hakurk kampında kalan ve Dersim Baz, Mizgin Kurdistan, Zilan Ciwanro ile Zilan Gerdi olarak tanıdığı 4 kadının, yaşadıkları zulme dayanamayınca, geçen şubatta örgütten kaçtıklarını anlatan Amara Zilan, "Sabah kaçtıkları fark edilince, kamp sorumlusu Agit Mardin, korumaları ile birlikte, aralarında benim de bulunduğum kamptaki 30 kadını, 'O.. niye bıraktınız' deyip küfürler ederek, hortumlarla ve tekmelerle dövdü. Telsizle infaz timi Amed Deniz'e 'Bunları bulup gebertmeden gelmeyin' dedi. Birkaç gün sonra kaçan arkadaşların yakalanıp üzerlerine benzin dökülerek infaz edildiğini ve cesetlerinin arazide bıraktıklarını öğrendim" dedi. Bu ifade üzerine araştırma yapan istihbarat birimleri, infaz edilen kadın teröristlerin, örgütün 10 Nisan 2019'da hava operasyonunda öldüğünü duyurduğu "Dersim Baz" kod adlı Helin Gelici, "Zilan Gerdi" kod adlı Nezire Yücel, "Mizgin Kurdistan" kod adlı İpek Bedir ve "Zilan Ciwanro" kod adlı İran uyruklu Şehla Mehmetveli olduğunu belirledi. Vahşice öldürülen kadınlar, Amara Zilan tarafından fotoğraflarından da teşhis edildi. Kandildeki elebaşların infaz ettiği kadınlar için ailelerine başsağlığı mesajı gönderdiği de belirlendi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:36
  1. Mardin
  2. PKK
  3. Kandil
  4. Hakkâri
  5. HDP
  6. Türkiye
  7. Telsizle infaz timi

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  • Şeref KazanŞeref Kazan46 dk önce
    ALLAH cc tamamını birbirlerini yakarak öldürmelerini nasip etsinamin

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