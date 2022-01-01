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Gündem Kandil'de tespit edilen 4 terörist öldürüldü!
Gündem

Kandil'de tespit edilen 4 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 16:41:00 -
Kandil'de tespit edilen 4 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında terör ve teröristlerle mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğinin altı çizildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

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