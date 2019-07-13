Kandil ve FETÖ bunların destekçisi

Hasan Türkmen Ankara

31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nın gizlenen ortağı PKK’nın siyasi kanadı HDP, CHP ve İP’e yeni bir ittifak çağrısında bulundu. Farklı görüşteki insanların kendi çıkarları için bir araya geldiğini belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Son seçimlerde yapılan ittifaklarla, İP’in içindeki ülkücü kanat, HDP’nin içindeki PKK, milli görüşten bir kısım, sosyal demokrat adaylara destek oldular. Bu defa belediyelerde ‘rant’ yarışına girdiler. HDP’nin İstanbul’da İspark’ı ve zabıtayı istediği ortaya çıktı. Herhalde HDP’nin istediği ile İP’in istediği çakışınca bunlar kavgaya tutuştu. HDP’li Fatma Kurtalan da İP’i desteklediklerini açık açık söyledi. Çok ciddi ve kirli bir ittifak var. Yavaş yavaş ortaya dökülmeye başladı. Önümüzdeki günlerde de bu, artarak devam edecektir. Buradan anlaşılıyor ki, bunları bir üst akıl bir araya getirmiş. Çok zıt görüşteki insanlar, kendi istekleri uğruna bir araya geldi. Ülkenin gelişimi umurlarında değil. Sezai Temelli de yaptığı açıklamada açık açık, aralarındaki ittifakın sürmesini istedi” diye konuştu.

Kirli ittifakı itiraf ettiler

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, “CHP ve İP, 31 Mart seçimlerinde HDP ile gizli bir ortaklık değil, aleni bir ortaklık içindeydi. Gerek Kandil’deki katillerin yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında, gerekse İmralı’daki caninin tavrı göz önüne alındığında, bunların üçlü ittifak kurdukları ortaya çıkıyor. Fatma Kurtulan, geçen hafta içerisinde, Allah onu şaşırttı ve bu kirli ittifakı itiraf ettirdi. Şimdi Sezai Temelli başta olmak üzere HDP’liler bu ittifakın ısrarla devam ettirilmesini istiyorlar. HDP, CHP, İP ittifakı kurulmuştur. Bunu kuranların başları, tezgahçıları dışarıdadır. Bunun içinde, Pensilvanya’daki sümüklü de vardır. CIA de vardır. Bunların bağlantıları, kontrolleri dışarıdadır. Son olarak Ekrem İmamoğlu’na özel kalem müdürü olarak atanan kişinin CIA'ye hizmet ettiği ortaya çıktığı göz önüne alınırsa, bunların dış bağlantıları olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. CHP, HDP ve İP kirli bir ittifaktır. Kandil ve FETÖ bunların destekçisidir” dedi.

CHP ve İP sessiz

Millet İttifakı’nın destekçisi PKK’nın Meclis uzantısı HDP’nin, CHP’ye ve İP’e yeni bir ittifak çağrısında bulunmasına kamuoyu tepki gösterirken, CHP ve İP konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. CHP ile İP, konuyla ilgili sessizliğini korurken, siyasetçiler, HDP’nin geçtiğimiz seçimlerde de Millet İttifakı’na dahil olduğunu söyleyerek, CHP ve İP’in HDP’nin yeni ittifak çağrısına olumlu bakabileceğini söylediler.