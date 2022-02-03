Kandil simidi tarifi mahlepli, mahlepsiz! Evde kandil simidi nasıl yapılır? Ağızda dağılan kandil simidi tarifi

Mahlepli kandil simidi tarifi

Malzemeler

4.5 su bardağı un

125 gr eritilmiş margarin veya tereyağı

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

Susam

Yumurta

Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Büyük bir kasede kabartma tozu ve un dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. Elenmiş unu karışıma azar azar ekleyin ardından kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun. Hamurun yumuşaklığı kulak memesi kıvamında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar bekletin. Hamur beklerken susam ve yumurtayı kaselerde hazırlayın. Hamurdan kopardığınız parçalara simit şekli verin. Önce yumurtaya sonra da susama bulayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişirin.

Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine),

150 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağı,

2 çorba kaşığı yoğurt,

3 çorba kaşığı çörek otu,veya susam

2 çorba kaşığı toz şeker,

2 tatlı kaşığı mahlep

2 çorba kaşığı sirke,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un.

Hazırlanışı

Bir kabın içine yumurtaları, yoğurdu, eritip ılıttığımız yağı, sirkeyi, şekeri, sıvı yağı, tuzu iyice çırpalım. İçine kabartma tozunu, mahlebi ve azar azar unu ekleyelim ele yapışmayan kıvamda yumuşak bir hamur yoğuralım.

Hamurdan küçük yumurta iriliğinde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirelim ve hemen fırından çıkaralım. Simitleri hemen fırından almazsak çıtırlıklarını kaybederler.

hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parmak kalınlığında 10'ar cm şeklinde şeritler hazırlayın. Bu şeritleri iki ucundan birleştirin ve birleşme yerlerini de tezgahta bastırarak yuvarlamak suretiyle kaybedin.

Elde ettiğiniz küçük simitleri önce yumurta akına sonra da ister çörek otu, ister susama batırın. Hazırladığınız simitleri tepsiye dizin. Simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-17 dakika civarında pişirin.

Simitler ilk etapta yumuşak olabilir rengi döndükten sonra fırından alın aksi takdirde yanar ve kurur. Simitler dinlendikçe sertleşecek ve kıyır kıvamına gelecektir.

Afiyet Olsun...