0553 313 94 23

Kandil simidi nasıl yapılır? | Kandil simidi yapılışı malzemeleri

Osmanlı geleneği olan ‘kandil simidi’ kandil günlerinin en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya devam etmektedir. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi...

31 Mayıs 2019 Cuma 18:34
Kandil simidi nasıl yapılır? | Kandil simidi yapılışı malzemeleri

Osmanlı geleneği olan ‘kandil simidi’ kandil günlerinin en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya devam etmektedir. Peki, evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi...

Malzemeler

4,5 su bardağı un

125 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1,5 çay bardağı sulu yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Yumurta

Susam

Yapılışı

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın. Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:34
  1. Kandil simidi nasıl yapılır?
  2. Kandil simidi
  3. kandil simidi tarifi
  4. kandil simidi geleneği
  5. kandil simidi nasıl yapılır
  6. Kandil simidi malzemeleri
  7. Kandil simidi püf noktaları
  8. Mahlepli Kandil simidi nasıl yapılır
  9. Mahlepli Kandil simidi tarifi
  10. Mahlepsiz Kandil simidi tarifi
  11. Mahlepsiz Kandil simidi malzemeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Seçileceğim ve bütün belediye başkanları benimle çalışmaktan zevk alacak"
    1. "Seçileceğim ve bütün belediye..
    2. Cuma hutbesinde "trafik kurallarına..
    3. Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması
    4. Kolay baklava nasıl yapılır? | Kolay..
    5. Kuşadası’ndaki Osmanlı mezar taşları..
    6. İstanbul-Strazburg tarifeli seferleri..
    7. Altun'dan Kadir Gecesi mesajı
    8. Avukatlık sınavı nedir ve nasıl..
    9. Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı
    10. Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in..
    11. YKS sınav giriş yerleri nasıl..
    12. İBB Şehir Hatları yaz tarifesine..
    13. Suriye’de yetimlerle iftar
    14. O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu..
    15. İdlib'deki sivillerden Avrupa'ya..
    16. Binlerce kişinin tatil yapacağı..
    17. İstanbulkart market alışverişlerinde..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri..
    20. Kandil simidi nasıl yapılır? | Kandil..
    21. Şili’de emeklilik reformu insanları..
    22. Köprü ayağına çarpan aracın sürücüsü..
    23. Akar ve TSK'nin komuta kademesi..
    24. FETÖ/PDY TSK yapılanmasına yönelik..
    25. Liverpool Tottenham Şampiyonlar Ligi..
    26. Milli Savunma Bakanı Akar: “İdlib’de..
    27. Evinde silahlı saldırı sonucu ölen suç..
    28. Horasan’da intihar güvenlik kamerasına..
    29. Başkan Soyer, belediye personeli ile..
    30. Yargı reformu ne zaman açıklanacak?..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı