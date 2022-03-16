Mübarek beraat kandili 17 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek. Kandil öncesinde pek çok kişi ‘Kandil simidi ne kadar?’ konusunu araştırıyor.

Kandil simidi fiyatı 2022 | Kandil simidi kutusu ne kadar?

Kandillerin olmazsa olmaz ikramlarından olan kandil simitlerinin fiyatı merak konusu oldu. Ramazan pidesinin İstanbul'da 6 liraya satılacak olmasıyla birlikte 'Kandil simidi kilosu ne kadar?' sorusu cevabını araştırıyor.

Kandil simidinin kilosu satıldığı fırına ve illere göre değişebiliyor. Genellikle 10'lu kandil simidi 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor. Kandil simidinin kilosu ise 60-65 lira civarında.

Ramazan pidesi ne kadar 2022

İstanbul'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı.

330 gram yumurtalı susamlı pide 7.5 TL

415 gram sade pide 7.5 TL

415 gram yumurtalı susamlı pide 9 TL