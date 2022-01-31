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Kadın - Aile Kandil simidi evde nasıl yapılır? Evde kandil simidi tarifi
Kadın - Aile

Kandil simidi evde nasıl yapılır? Evde kandil simidi tarifi

Evde kandil simidi nasıl yapılır tam ölçülü | Kandil simidini hazır almaktansa evinde yapmak isteyenler ‘Kandil simidi nasıl yapılır?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, kandil simidi için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 20:35:00 -
Kandil simidi evde nasıl yapılır? Evde kandil simidi tarifi

Mübarek kandil günlerinde leziz simitler hazırlamak isteyenler denenmiş tam ölçülü tarifleri merak ediyor. Peki, kandil simidi için hangi malzemeler gerekli?

Evde kandil simidi tarifi

Malzemeler:

  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurta (Beyazı dışı için kullanılacak)
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 5 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı mahlep
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • Susam

Kandil simidi evde nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine yumurta sarısı, yoğurt, sıvıyağ ve tereyağı iyice karıştırılır.

Ardından karışıma sirke, tuz, şeker ilave edilir.

Kabartma tozu ve mahlep elenerek karışıma eklenir.

Sonra ise elenmiş un azar azar ilave edilir.

Hamurdan küçük parçalar koparıp halka şekli verdiğiniz simitleri önce yumurta akına ardından susama batırıp tepsiye yerleştirilir.

Simitlerinizi 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun. 

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