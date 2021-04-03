"Kandil kutladı" diyerek saldırdı! 15 Temmuz kahramanı Tümgeneral Davut Ala'ya küstah sözler!

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Cumhuriyet paçavrasının şirazesi iyice kaydı. İslam düşmanlığını farklı boyutlara çıkaran Cumhuriyet, bugüne kadar yaptığı tüm skandal yayınların üstüne tüy diken bir habere imza attı.

AK Parti karşıtlığı yüzünden terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü bile yapmaktan imtina etmeyen Cumhuriyet, 15 Temmuz kahramanı, Erzincan Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala’nın Miraç Kandili’nde bir mesaj yayımlamasını eleştirdi.

Laiklik kılıfıyla İslam düşmanlığı yapmayı görev bilen paçavra, “Laik orduda olmaması gereken bir uygulamaya imza atan Ala…” nitelemesi yaparak Tümgeneral Ala’yı açıkça hedef gösterdi.

Ayrıca Ala’nın “Cümlemiz faniyiz; Lakin devlet-ü millet ve vatan bakidir” demesi de Cumhuriyet’in tepkisine neden oldu.

İşte o rezil haber:

İslam üzerinden şov yapana çıt çıkarmıyorlar

Ayrıca Cumhuriyet'in dindarları hedef alması, ikiyüzlülüğünü de gözler önüne seriyor. Katıldığı müzayedede Kur'an-ı Kerim'e belediye kasasından 1 milyon 700 bin TL ödeyerek büyük bir israfa imza atan ve dindarların gözünü boyamaya çalışan şovmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tek bir kelime söylemeyen Cumhuriyet, İslam'ı göz boymak için kullanmayan gerçek dindarlara saldırdıkça saldırıyor. TSK'nın sınır ötesi harekatları sırasında terör örgütü PKK'nın yaptığı açıklamaları manşetine taşıyarak Türkiye'yi hedef alan Cumhuriyet'in, TSK'daki kahraman askerlere saldırması da konumunun iyi görülmesi açısından büyük önem taşıyor!..