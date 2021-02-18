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İSLAM Kandil günü ne yapılır? Kandillerde ne yapılmalı?
İSLAM

Kandil günü ne yapılır? Kandillerde ne yapılmalı?

Kandil günü ne dağıtılır? Müslüman alemi seçilmiş aylar arasında yer alan üç ayların gelişle bir başka mutlu oldu. Receb, Şaban ve Ramazan ayları, müslümanın olgunlaşma yolunda derin bir nefes aldığı, manevi inşasının kuvvetlendiği aylardır. Peki kandillerde ne yapılmalı? Kandil günü ne yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 09:54:00 - 2021-02-18 10:10:07
Kandil günü ne yapılır? Kandillerde ne yapılmalı?

Üç ayların içerisindeyiz ve üç ayların ilk ayı olan Recep ayının bereketinden istifade eden Müslümanlar bu aylardaki kandil gecelerinden de istifade etmekte. Receb ayında iki mübarek gece bulunur. Bunlardan biri Re­gaib, diğeri ise Miraç gecesidir. Bu sene Regaib kandili 18 Şubat Perşembe gecesi, Miraç kandili de 10 Mart Salı gecesidir. Peki kandillerde ne yapılmalı? 

Kandil günü ne yapılır? 

Kandil günleri sadaka veriniz

Evlerinize misafir davet ediniz. Ancak korona salgını nedeniyle ev ziyaretleri sıkıntılı olduğundan ev ziyaretlerinin yerine telefonla akraba, komşu ve dostlarınızın hal ve hatırlarını sorunuz.

O gün ev hane halkının sevdiği yemekleri yapınız. Çocuklarınız sorsun bu gün hayırdır ne var desin. Sizler de bu gün kandil evladım. Peygamber SAV efendimizin dünyaya teşrif ettiği gün deyiniz. Onun için yaptık diye söyleyiniz ki sözden öte kalıcı olsun. çoçuklara ve hane halkı için kalıcı bir hatıra ve miras olsun, sünnet olsun.  Kandil gecelerinde alim ve velilerin sohbetlerinde bulunmak, zikir meclislerinde zikir ve tefekkür edip dua ve niyazda bulunmak gerekir.

Alimlerin ve Veli kulların yanında bulunmak sohbetlerinde yer almak, Onlardan istifade etmek gerekir.

Alim, ilmi ile amil olmalıdır. Her belde ve her kabilede dini meseleleri talim  edecek bir alimin bulundurulması farz-ı kifâyedir. 

Eğer toplum içerisinde bir alim bulundurulmazsa oradaki halkın hepsi günahkar olur. Her mü’minin kendini ilgilendiren dini vecibeleri öğrenmesi de farz-ı ayn olduğundan, bunları öğrenmeyen kimse de günahkar olur. Peygamber SAV Efendimiz iki dünyada Şefaatçimız olsun. Kandilimiz mübarek olsun inşallah.

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