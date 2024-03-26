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Gündem Kandan beslenen İsrailli bakandan yeni katliam çağrısı! 'Hemen başlatalım'
Gündem

Kandan beslenen İsrailli bakandan yeni katliam çağrısı! 'Hemen başlatalım'

Yeniakit Publisher
2024-03-26 17:52:00 - 2024-03-26 17:55:17
Kandan beslenen İsrailli bakandan yeni katliam çağrısı! 'Hemen başlatalım'

İşgalci İsrail'in kandan beslenen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki bombalardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah'a 'hemen' kara saldırısı yapılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD yönetimi destek vermese dahi Gazze Şeridi'nin güneyinde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine "hemen" kara saldırısı başlatılması çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, İsrail'de katıldığı bir radyo programında, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Refah'a şimdi girmeliyiz"

Filistin düşmanlığıyla öne çıkan aşırı sağcı Ben-Gvir, "Refah'a şimdi girmeliyiz." diyerek yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı kente kara saldırısı başlatılmasını istedi.

ABD ile İsrail arasında Refah anlaşmazlığı

ABD yönetiminin Refah'a kara saldırısına destek vermediği anımsatılan Ben-Gvir, "Açıkçası size Amerikalıların ve tüm dünyanın desteği olmadan birçok savaşa girdiğimizi hatırlatırım." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısına karşı olduğunu sık sık dile getiriyor. İsrail ise ABD'nin itirazlarına rağmen Refah'a kara saldırısı başlatacağını söylüyor.
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