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Kanamalı bir hasta, yapılan ameliyatla hayata döndürüldü

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde yapılan bir ameliyatla 33 yaşındaki kanamalı hastanın hayata döndürüldüğü açıklandı.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Kanamalı bir hasta, yapılan ameliyatla hayata döndürüldü

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde yapılan bir ameliyatla 33 yaşındaki kanamalı hastanın hayata döndürüldüğü açıklandı.


Kalp-Damar Cerrahisi Klinik sorumlusu ve operasyonu gerçekleştiren ekibin başkanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Acil servisimize göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle getirilen hastamızda "masif hemotoraks" olarak adlandırılan ve sol göğüs boşluğunu tamamen dolduran kanama tespit edildi. Göğüs cerrahisi ekibimiz ilk müdahaleyi yaparak hastanın hayatta kalmasını sağladı. Yapılan radyolojik ve anjiyografik incelemede problemin çok ender görülen ve tıpta "akciğer sekestrasyonu" olarak bilinen bir doğumsal anomalinin nadir görülen bir tipi olduğu anlaşıldı. Vücudun ana atar damarı olan aortanın inen bölümünden çıkan 2 cm çapındaki anormal bir dal sol akciğerin alt parçasına (lob) uzanıyor ve dev bir balon (anevrizma) şeklinde sonlanıyordu.”




“Ameliyat edilmemesi durumunda hastanın kaybedilmesi kaçınılmazdı”



Ameliyat edilmemesi durumunda hastanın kaybedilmesi kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Çekirdekçi, ”Klasik göğüs cerrahisi tekniğinin güvenli olamayacağına karar verip bypass, kalp kapağı ve aort damarı yırtılmalarında kullandığımız açık kalp tekniğini (yapay kalp ve akciğer pompası) uygulamaya karar verdik. Balonlaşmış anormal damarı ve akciğerin hastalıklı lobunu güvenli şekilde çıkardık. Hastamız ameliyat sonrasını problemsiz geçirdi ve şifa ile taburcu edildi. Bu operasyonu Doç. Dr. Ali İhsan Parlar, Dr. Öğr. Sinan Erkul ve Op. Dr Gülen Alptekin Erkul, deneyimli anestezi ekibimiz, perfüzyonist ve ameliyat hemşirelerimiz ile birlikte yaptık. Bu ölümcül, tehlikeli ve zor operasyonu başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan gururluyuz. Kliniğimizde 1 profesör 2 doçent, 2 dr. öğr. üyesi ve 2 operatör doktordan oluşan kalp damar cerrahisi uzmanları olarak görev yapmakta ve her türlü kapak ve damar ameliyatını (bypass, kapak, anevrizma, diseksiyon, varis vs) başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Özellikle aort iç yırtılması (diseksiyon) gibi ölümcül hastalıkların tedavisinde sadece Kütahya’mıza değil tüm çevremize hizmet veren referans merkez durumundayız. Nitekim şubat ayında bu şekilde 5 hastamızı ameliyat ettik. Halkımızın güven, tercih ve teveccühüne, Üniversite ve hastanemiz yönetiminin teknik imkanlarımızın daha da geliştirilmesi için verdikleri desteğe teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
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