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Yerel Kanalizasyonda çeyrek altın seferberliği!
Yerel

Kanalizasyonda çeyrek altın seferberliği!

Bursa'da temizlik yaparken altınlarını lavaboya düşüren bir ev hanımının ihbarı üzerine BUSKİ ekipleri kanalizasyonda çalışma başlattı. 7 çeyrek altını bulunan kadın büyük sevinç yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:34:00 -
Kanalizasyonda çeyrek altın seferberliği!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. 6 katlı bir binada oturan bir ev hanımı, temizlik yaptığı esnada altınlarını lavaboya düşürdüğünü söyledi. BUSKİ ekipleri altınların bulunması için çalışma başlattı.

Apartmanın giderinin olduğu yerde çalışma yapan ekipler, kurdelaya bağlı olan altınlara ulaştı. Kazı sonucu bulunan altınlar, kurdelesiyle birlikte düşüren kadına teslim edildi. Altınlarının bulunması sonrası büyük sevinç yaşayan kadın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi ekiplerine teşekkür etti. Kadının altınlarına kavuşup evine gitmesi sonrası ekipler, çalışmalarını bitirerek olay yerinden ayrıldı.

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