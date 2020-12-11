Kanalizasyon çalışması yapan CHP'li Karalar: Bizden önce yoktu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrıştırılan Kıbrıs Caddesinde yapılan çalışmaları denetledi.

Burada birtakım açıklamalarda bulunan Karalar, eski dönemde kanalizasyon olmadığını ima etti. Karalar, “Kıbrıs Caddesi Adana’nın en yoğun 3-4 caddesinden biri. Eski Hergele Yolu, Doğumevi Caddesi, bir ucu Obalar Caddesi. Herhalde 30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı. Kanalizasyonla ilgili vatandaşımızın çok büyük sıkıntısı vardı" dedi.

