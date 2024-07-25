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Yerel Kanala giren çocuk az daha boğuluyordu! İşte o anlar...
Yerel

Kanala giren çocuk az daha boğuluyordu! İşte o anlar...

Yeniakit Publisher
2024-07-25 15:33:00 - 2024-07-25 15:38:40

Batman’da 21 Temmuz’da serinlemek için girdiği sulama kanalına giren çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

21 Temmuz’da öğleden sonra merkez Çamlıtepe Mahallesi’nde serinlemek için arkadaşlarıyla sulama kanalına giren Abdullah G. (13), bir süre sonra çırpınmaya başlamıştı. Akıntıyla birlikte kanalın ortasına doğru sürüklenen Abdullah’ı gören arkadaşları, onu sudan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edilmişti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdullah G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Abdullah G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olay anına ilişkin kurtarılma anı ve güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup arkadaşıyla suya giren Abdullah, daha sonra kanalın ortasına doğru sürükleniyor, ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

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