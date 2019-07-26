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Kanal tedavisi korkulur olmaktan çıktı

Halk arasında “kanal tedavisi” olarak bilinen endodonti ile ilgili düzenlenen zirvede konuşan Prof.

26 Temmuz 2019 Cuma 08:55
Kanal tedavisi korkulur olmaktan çıktı

Halk arasında “kanal tedavisi” olarak bilinen endodonti ile ilgili düzenlenen zirvede konuşan Prof. Dr. Bülent Katipoğlu, artık gelişen teknoloji ile birlikte kanal tedavisinin korkulur bir yanının olmadığını söyledi.


Geçmişten bugüne kadar insanlar hep diş tedavisinden ve dişçilerden korkmuşlardır. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte tedaviler hem kısa hem de en ağrısız şekilde yapılmakta.


Bu anlamda Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de üniversitenin Taksim yerleşkesinde “Klinik Endodontide Teknolojik Enstrümanlar ve Başarıya Götüren Tedavi Pratikleri” adlı zirve düzenledi. Diş hekimlerinin bir araya gelerek tedavilerde uygulanan yöntemlerin ve teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı zirvede aynı zamanda önemli konuşmacılarla birlikte, Endodontik Tedavide Mekanik Komplikasyonlar, Muayenehane Pratiğinde İrrigasyon ve Dezenfeksiyon, Nikel Titanyum (NITI) Sistemler Karmaşası, Endodonti Hikâyeleri ve Endodontik tedavide başarıya giden yollar ele alındı.


“Diş hekimliğinde dijital dünya çok büyüdü”


Özellikle kanal tedavisi hakkında günümüzde gelinen noktadan bahseden Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Katipoğlu bu tedavi yönteminin artık korkulur olmaktan çıktığını da söyledi. Gelişen teknoloji ile birlikte dijital dünyanın artık diş hekimliğinde de çok fazla yer kapladığını dile getiren Prof. Dr. Bülent Katipoğlu, “Dijital ve global dünya dönüşüyor.Diş hekimliğinde de artık dijital dünya çok büyüdü. Biz daha önce de bu tarz toplantılarla birlikte diş hekimleri ve öğrencilerimizle bir araya gelerek bazı konuları ele aldık. Bu toplantıda da halk arasında kanal tedavisi olarak bilinen endodontideki son gelişmeleri ele alacağız. Açıkçası, herkes dişteki sinirlerinin alınmasından dolayı kanal tedavisinden korkar. Fakat bizler en son gelişen teknolojik aletlerle birlikte tedavileri sürdürüyoruz. Bu yüzden de artık korkulacak bir şey değil. Dişleri bir organ olarak kabul ederek uygun tedavi yöntemleri ile hastalara dişlerini yeniden kazandırıyoruz” dedi.


Anestezi yöntemi ile ağrısız kanal tedavisi


Kanal tedavisinin artık anestezi yöntemiyle ağrısız olarak yapılabildiğini belirten Dr. Bülent Katipoğlu, “Biz bunu önceleri manuel olarak yapıyorduk.Şimdi, bir takım cihazlarla yapılıyor. Dişlerin boyunu ölçmek, tam veya eksik doldurmanız gibi konular vardı. Artık, dişlerin kök ucunu görecek teknolojik cihazlar var. Dolayısıyla kanal tedavisi çok kolaylaştı. Diş hekimliği artık korkulacak bir meslek olmaktan çıktı. Belki bir jenerasyonun diş hekimleriyle ilgili çok kötü anıları vardı ama artık teknoloji ile birlikte cihazlar da çok gelişti. Anesteziyle ağızdaki birçok işlemi ağrısız yapmak mümkün.Vatandaşlar da ağız ve diş kontrollerini 6 ayda bir yaptırmalı ki, tedaviye de gerek kalmasın.Tedavi gerekirse de, diş hekimliği tamamen ağrısız çalışıyor diyebiliriz’’ şeklinde konuştu.


Mesleki eğitim çok önemli


Sempozyuma katılan Diş Hekimi Mustafa Düğencioğlu da diş hekimlerinin sürekli olarak kendilerini geliştirmesi gerektiği konusuna değinerek, “Türkiye’de son zamanlarda çok fazla fakülte açıldı. Mutlaka bu sempozyumlarla öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve fark açmaları gerekir. Meslek sonrası eğitimlerde ileri yaşlardaki diş hekimlerinin de bilgilerini yenilemeleri lazım.Bu yenileme nedeniyle, genç meslektaşlarımın bu sempozyumlara katılmalarını çok yararlı buluyorum. Çok eski bir diş hekimliği geçmişim var ama hala öğrenmek için bu tür sempozyumlara geliyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 08:55
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