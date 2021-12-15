Kanal İstanbul’u bırak kalan İstanbul’a bak

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CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kanal İstanbul Projesi üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu hedef alarak, “Lan memleketin içinden bir kanal geçirdiniz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz” sözleri Türk siyasi tarihine eşi benzeri görüşmemiş bir rezalet olarak geçti. 2.5 yıl gibi kısa bir sürede metropol kenti 25 yıl geriye götüren, 16 milyon İstanbullunun 112 milyar lirasını çöpe atan, sıfırdan başlayıp bitirdiği tek bir projesi bile olmayan İmamoğlu’nun 910 milyar lira tutarında devasa yatırımları hayata geçiren Ulaştırma Bakanlığı’nın başındaki isme ‘lan’ demesi trajikomik bir vaka olarak yorumlandı. Konu hakkında Akit’e konuşan gazeteci Cengiz Alçayır, İmamoğlu’nun Kanal İstanbul projesini kullanarak gündem değiştirmeye çalıştığına ve son dönemde İBB’de ortaya çıkan skandalların üzerini örtmeye çalıştığına işaret etti.

Alçayır: Gündem değiştirmeye çalışıyor

Gazeteci Cengiz Alçayır, “İmamoğlu ne zaman köşeye sıkışsa Kanal İstanbul’u diline doluyor. İmamoğlu, Kanal İstanbul’u bıraksın kalan İstanbul’a baksın. Şehir 2.5 yılda adeta tel tel dökülmeye başladı. Her gün binlerce yolcu otobüslerde mağdur oluyor. İBB’ye bağlı mezarlıklara iki kürek alamayan adam kalkmış prestij projeleri birbiri ardına hayata geçiren bakanlığa ‘kötü bir üslupla saldırıyor. Bu üslup İmamoğlu’nun geldiği nokta değildir. İmamoğlu zaten budur. Vali’ye ‘İt’ diyen, meclis üyesine ‘kayak takımı girsin’ diye küfreden birinden fazlasını beklemek hata olur” dedi. İmamoğlu’nun gündemi değiştirmeye çalıştığına dikkat çeken Alçayır, “İmamoğlu’nun elinde bir Kanal İstanbul kaldı. Sürekli olarak gündemi bu konu üzerinden değiştirerek başarısızlıklarını gizliyor” ifadelerini kullandı.

Tek bir projesi yok

İBB’de son dönemde skandalların peşi sıra ayyuka çıktığını vurgulayan Alçayır, “Önce İBB iştirakinde üst düzey bir bürokratın kaçak olduğunun anlaşılması, ardından terör iltisaklı 557 kişinin işe alındığının ifşa olması sonrası iyice köşeye sıkıştı. Bunları unutturmak için de Kanal İstanbul kartını gündeme aldı. Şuan hiç gündemde yokken bir şekilde kendini gündemde tuttuğu gibi İBB’de dönen dolapları da unutturdu” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun sıfırdan başlayıp bitirebildiği tek bir projenin bile olmadığına dikkat çeken Alçayır, “2.5 yıllık görev süresi içerisinde 16 milyon İstanbullunun yüz milyarlarca lirasını harcadı. Ortada iş yok. Açılan projeler AK Parti döneminde başlatılan ve bitirilmeye yaklaşılan eserler oldu” dedi.