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Kanal İstanbul projesinde yeni gelişme

Kanal İstanbul projesinde ilk köprünün temelinin atılacağı noktada son çalışmalar havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:55:00 -
Kanal İstanbul projesinde yeni gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'nde yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlayacaklarını kaydetti:

"Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak. Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz."

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Tören öncesi yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.

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