Kanal İstanbul önemli bir kazanım olacak

Telci, “Planlamalara göre Kanal İstanbul’dan günde yaklaşık 150 geminin geçeceği düşünülmekte ve bu trafiğin Türkiye’ye yıllık getirisinin en az 8 milyar dolar olacağı tahmin edilmekte” dedi. Kanal boyunca inşa edilecek olan ticaret bölgelerinin ekonomiye yapacağı katkılara değinen Telci, şöyle konuştu: “Kanal İstanbul’un hayat bulmasıyla İstanbul Boğazı’ndan geçmek durumunda kalan riskli kabul edilen gemiler, yeni noktaya yönlendirilecek ve bu anlamda ortaya çıkması muhtemel sorunlar asgariye indirilecek. Bu durumun bir başka olumlu sonucu ise Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı’nın tarihi yapısının korunmasına da katkıda bulunacak olmasıdır.”